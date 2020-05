Panda Beach Squad brengt nieuwe single ‘This Night is Crazy’ uit

Bij het horen van de naam Panda Beach Squad zou je eerder denken aan house, jazzfunk of partymuziek dan aan een mix van country-folk met indie-dance. Een maand geleden kwam de band met debuutsingle ‘pretend’, nu komen ze opvolger ‘This is the Night’; Een vrolijk deuntje van een vrolijke band. Nou ja, band? Deze kleurrijke virtuele band is online samengesteld uit muzikanten van over de hele wereld, van Argentinië tot Londen tot Vietnam.

De Panda Beach Squad is het geesteskind van de in Californië gevestigde Producer, Will Brotherson, brengt met deze groep een verscheidenheid aan culturen en geluiden samen om enkele van de meest eclectische indiepop-mijmeringen ter wereld te creëren. En dat is goed gelukt. Door tropische synthesizers en dancehall-geluiden toe te voegen aan hun geluid, ontstaat een golf van zomerse energie die mensen zeker met een glimlach op hun gezicht met de voeten van de vloer zal krijgen.

Zoals de Panda Beach Squad het zelf zegt: “We willen je laten dansen.” Dat gaat wel goed komen!