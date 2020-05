Clip-primeur: Gregg Kofi Brown – A Babylon Song

Osibisa-zanger Gregg Kofi Brown blijft bezig! Ook in tijden van corona lockdown is de in Londen woonachtige zanger dagelijks bezig met muziek. Gregg werkte naast Osibisa inmiddels samen met Billy Cobham, Dominic Miller, Sting, Des’Ree, Lauryn Hill, Youssou Ndour, Robbie Williams, Craig David, Gorillaz, Isaac Hayes en Bomb The Bass.

Nu, ondanks de coronacrisis, werkte Gregg wederom samen met Sting, en brengt nu ‘A Babylon Song’ uit met de muziek van Sting en de teksten van Gregg zelf.

Met Osibisa had Gregg hits als ‘Sunshine Day’ en bracht hij oudere hits als de wereldhit ‘The Coffee Song’. Met Sting en diens gitarist Dominic Miller scoorde hij de hit ‘Lullaby to an Anxious Child’. Die samenwerking beviel de muzikanten goed, waarna de mannen vaker samenwerkten. Nu dus ook voor het nummer ‘A Babylon Song’. De clip werd gedeeltelijk opgenomen in het Verenigd Koninkrijk en in Rusland, waar Gregg al jaren normaal gesproken meermalen per jaar tourt.