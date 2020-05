Boef luidt nieuw album in met ‘Treinstation’

Na het succes van zijn documentaire keert Boef zich weer tot muziek met zijn nieuwe single ‘Treinstation’. Het nummer is geproduceerd door Jack $hirak, waarmee Boef eerder al zes #1 hits scoorde in de Single Top 100, en de bijbehorende videoclip is gemaakt door Teemong. Het nummer is de eerste single van het aankomende album van Boef, dat deze zomer verschijnt.

In ‘Treinstation’ is Boef opener dan ooit. In zijn recordbrekende documentaire ‘Gewoon Boef’, die onlangs verscheen, was Boef al openhartig over zijn verleden. De relatie met zijn biologische vader die pas vanaf zijn 18de jaar op gang kwam, zijn band met zijn pleegmoeder die te vroeg overleed en de liefde en toewijding voor zijn pleegvader. In het nummer ‘Treinstation’ gaat Boef verder in op zijn relatie met zijn moeders en over de lange weg die hij heeft afgelegd naar succes.