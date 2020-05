Caleb Caudle naar het Der Aa-Theater

Sinds Caleb Caudle’s doorbraak met het album Crushed Coins, staat de Amerikaanse singer-songwriter bekend als de jonge Bob Dylan, of een nieuwe Robert Ellis.

Zijn sterke songs hebben eenvoudige melodieën, maar ongewone arrangementen. Ze doen denken aan de fraaie countrypoprock in de traditie van de grote singer-songwriterplaten uit de 70’s. Tel daar een mix van Caleb’s jongensachtige stem, steelgitaren, piano en betoverende achtergrondstemmen bij op en je hoort oeroude americana maar met een supermoderne sound.

Voor zijn nieuwe album Better Hurry Up haalde Caudle alles uit de kast. Het album werd opgenomen in een door Johnny Cash gebouwde studio en bevat bijdragen van onder andere John Paul White, Elizabeth Cook en Gary Louris. Het nieuwe werk toont aan dat Caleb Caudle ook buiten de strikt afgebakende americana grenzen andere muzikale horizonnen verkent.

Support is er van Mikaela Finne. De Finse singer-songwriter Mikaela Finne komt uit Scandinavië, maar haar muziek is onlosmakelijk verbonden aan Amerikaanse rootsmuziek. Met haar harmonieuze melodieën en warme teksten neemt ze haar luisteraars mee in de heimwee die soms hard op haar neerdaalt, maar deelt ze ook in de warmte van haar favoriete plek op aarde.

Op zaterdag 22 mei betreed Caleb Caudle het podium van het Der Aa-theater in Groningen.