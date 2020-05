Rush viert jubileumjaar met heruitgave ‘Permanent Waves’

‘Permanent Waves’, het zevende studio-album van de Canadese rockband Rush, verscheen in 1980 en liet een wending horen in hun kenmerkende muzikale stijl tot dan toe. Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum verscheen het album afgelopen week opnieuw in maar liefst vier verschillende heruitgaves, uiteenlopend van de Super Deluxe LP’s met bonustracks en een hardcover boek tot een 2CD Deluxe editie digipak. Daarop zijn de zes geremasterde nummers te horen die destijds werden opgenomen in Le Studio in Quebec. Daarnaast bevat het album ook nog veel livemateriaal van de band die in 2013 werd opgenomen in de Rock & Roll Hall Of Fame.

De band staat bekend om zijn complexe composities, melodieuze gitaarrifs en uitgebreide arrangementen. Op ‘Permanent Waves’ worden echter ook de invloeden van de jaren tachtig beter hoorbaar. De synthesizer deed destijds zijn intrede in hun muziek en er werd getracht om de nummers radiovriendelijker te maken. En met succes, want het album bereikte de Top 5 van de Amerikaanse hitlijsten.