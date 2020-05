Ellie Goulding start de zomer met ‘Brightest Blue’

Eerder brachten wij al het bericht dat Ellie Goulding het nummer ‘Power’ heeft uitgebracht en deze week doen we daar een schepje bovenop met de aankondiging van haar vierde studio-album. Ze brengt ‘Brightest Blue’ deze zomer uit op 17 juli.

Inmiddels is het album al online te bestellen in de pre-order en staat ook de tracklist op de site van Ellie vermeld. Daar is ook te zien dat het album uit twee delen bestaat. Op het in New York geschreven ‘Brightest Blue’ heeft Ellie een aantal liedjes gezet waarin ze de kwetsbare rol belicht die relaties spelen in je persoonlijke en emotionele welzijn. “It reflects my vulnerability… it acknowledges a complex world where relationships still dictate our happiness and heartbreak and can still be the most painful thing in the world, no matter how enlightened you are. The tracks also symbolise growing up and becoming a woman,” vertelt de 33-jarige Engelse zangeres.

Op het tweede deel van het album, ‘EG.O’, laat ze een ander geluid horen, met liedjes die ze vanuit een andere kant van haar karakter heeft gemaakt. Krachtig, vol zelfvertrouwen en vernieuwend. “I often find myself writing about my thoughts and emotions in a way that I know will be catchy and memorable. I will always seek to use my voice in ways that no one would ever expect and look to collaborate with the least likely, exciting and eclectic group of other artists.”