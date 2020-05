Ellie Goulding maakt met ‘Power’ een nummer dat je bij blijft

Toen de superkrachten in de wereld van de popmuziek werden verdeeld, kreeg Ellie Goulding waarschijnlijk de gave waarmee je ijzersterke popsongs kunt schrijven. Haar tekstuele haakjes en haar melodieën blijven je bij en kan je moeiteloos meezingen. Zo ook met haar krachtige nieuwe single ‘Power’, die donderdagavond werd gelanceerd.

In het nummer belicht Goulding de manier waarop relaties tegenwoordig tot stand komen. Veelal met behulp van social media en datingapps, waarbij een leugentje voor eigen bestwil vaak op de loer ligt. “Power is about relationships in the 21st century, how they can now be dictated by social media, superficiality and material things. Dating can sometimes start out with lies or embellishments. The girl in the song is disillusioned by love and the cruel, good looking, self-obsessed people she keeps ending up with.”

Zelfs in tijden van een serieuze lockdown weet Ellie zichzelf nog goed bezig te houden. Zo maakte ze de clip voor het nummer zelf, vanuit huis, met behulp van regisseurs Imogen Snell en Riccardo Castano van ISSTUDIO (Haim, Madonna, The XX), die via Facetime aanwijzingen gaven. En verder droeg ze onlangs ook bij aan het One World: Together At Home evenement door mee te zingen op de ‘Times Like These’ compilatie.