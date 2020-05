30 mei, de verjaardag van Tom Morello

Thomas Baptiste Morello, geboren op 30 mei 1964 te Harlem, New York viert vandaag zijn 56e verjaardag. Tom Morello is een Amerikaanse gitarist, hij is het meest bekend van zijn tijd bij Rage Against the Machine en daarna bij Audioslave. Ook toerde hij afgelopen jaren met Bruce Springsteen en de E Street Band. Ook is hij bekend van zijn akoestische solo act getiteld The Nightwatchman, en zijn laatste band, de Amerikaanse rap-rock superband Street Sweeper Social Club.

Geboren in Harlem, New York, en opgegroeid in Libertyville, Illinois, raakte Morello geïnteresseerd in muziek en politiek toen hij op school zat. Nadat zijn bandje Lock Up uit elkaar ging, richtte Morello samen met Zack de la Rocha Rage Against the Machine op. De band groeide uit tot een van de meest invloedrijke rockbands van de jaren ’90. Morello staat bekend door zijn unieke en creatieve gitaarspel. In Rolling Stone magazine’s lijst van 100 Greatest Guitarists of All Time neemt Tom Morello de 40e plaats in.