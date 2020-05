Yade Lauren deelt haar persoonlijke debuut ‘Reflecties’

Op het autobiografische album reflecteert ze op haar heartbreaks, struggles in life en persoonlijke ontwikkeling

Na een succesvolle internationale carrière besloot Yade Lauren zich te richten op het schrijven van Nederlandstalige nummers. Dit bleek een schot in de roos; begin dit jaar verscheen de intieme single ‘Papa’, gebaseerd op haar eigen relatie met haar vader – inmiddels goed voor bijna 3 miljoen streams. Hierop volgde ‘FaceTime’ en momenteel bestormt ze samen met Jonna Fraser de hitlijsten met ’Kalmeer’. Vandaag brengt de jonge zangeres haar debuutalbum ‘Reflecties’ uit, waarop ze iedereen meeneemt in haar zoektocht naar zichzelf. De videoclip voor ‘Magisch’ is net in première gegaan op het YouTube-kanaal van Top Notch. Luister het album ‘Reflecties’ hier.

‘’Dit album reflecteert heel goed het proces waar ik twee jaar lang in heb gezeten; een ontwikkeling van een meisje die soms te goedwillig was naar een vrouw who takes no shit. Het maken van dit album heeft mij door moeilijke fases heen gesleept, waarin ik vaak ook aan mijn eigenwaarde getwijfeld heb. Mijn muziek herinnerde me steeds weer wie ik nou eigenlijk ben. Alles is 100% autobiografisch. Ik hoop dat mensen die hetzelfde meemaken zich hier ook in kunnen vinden. Dit is maar een klein deel over een fase uit mijn leven. Wees ready voor meer!’’

– Yade Lauren

Over Yade Lauren

Met haar charismatische uiterlijk en betoverende stem is de 21-jarige Yade Lauren een ware verschijning. Ook is ze van jongs af aan al erg muzikaal: ze heeft zichzelf gitaar en piano leren spelen. Nadat haar zusje vier jaar geleden een video van haar deelde werd dit vrijwel meteen opgepikt door supersterren zoals Chris Brown, Khalid en Yellow Claw, waarna haar internationale carrière van start ging. Na bijna vier jaar Engelstalig gezongen te hebben, besloot Yade Lauren om zich te richten op het maken van Nederlandstalige liedjes. Vorig jaar was ze al te horen met Snelle op de monsterhit ‘Ze Kent Mij’, die inmiddels meer dan 20 miljoen streams aantikt. Yade Lauren is vastberaden Nederland voor zich te winnen. Haar debuutalbum ‘Reflecties’ is nog maar het begin van wat we van haar gaan horen.