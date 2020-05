Ali Gatie brengt nieuwe single ‘Running On My Mind’ uit

De Canadese zanger Ali Gatie heeft vandaag zijn nieuwe single gedropt. ‘Running On My Mind’ is de opvolger van zijn hit ‘What If I Told You That I Love You’, die inmiddels al meer dan 500 miljoen streams wereldwijd heeft.

Ali Gatie

De 22-jarige Ali Gatie wist binnen twee jaar tijd stilletjes aan op eigen houtje een enorme fanbase op te bouwen. Inmiddels heeft hij met songs als ‘What If I Told You That I Love You’, ‘Say To You’, ‘It’s You’ en ‘Moonlight’ meer dan 2,8 miljard streams op zijn naar staan. Afgelopen jaar bracht hij zijn debuut EP ‘You’ uit en wist hij zijn eerste zes live shows in 10 minuten uit te verkopen. Kwetsbaarheid, liefde en toewijdingen zijn onderwerpen die in zijn nummers centraal staan. Zijn openheid is voelbaar voor zijn fans, die ook wel LISNERS worden genoemd.