SAINt JHN brengt nieuwe remix van ‘Roses’ uit

De Amerikaanse rapper, producer en songwriter SAINt JHN scoort op dit moment een hit met het nummer ‘Roses’ dankzij een remix van de Kazachstaansse DJ Imanbek. Vandaag is een nieuwe remix van ‘Roses’ uitgekomen featuring rapper FUTURE.

SAINt JHN

SAINt JHN is een Amerikaanse producer, rapper en songwriter uit Brooklyn met Guyanese roots. In 2010 verschijnt zijn eerste EP en schrijft hij ook nummers voor onder andere Rihanna, Usher en Nico & Vinz. In 2016 dropt SAINt JHN de track ‘Roses’. Afgelopen maanden werd de track nieuw leven ingeblazen door DJ Imanbek. Inmiddels is de track terug te vinden in de top 5 van de Global Spotify Top 200.