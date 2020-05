The Strokes naar Best Kept Secret 2021

The Strokes is bevestigd als eerste headliner van Best Kept Secret 2021. De Amerikaanse band sluit op zaterdag 12 juni 2021 het hoofdpodium van het festival af. The Strokes stonden oorspronkelijk geboekt voor de editie van dit jaar, die is uitgesteld vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus. De organisatie is opgetogen dat de grootste naam van het affiche er volgend jaar weer bij is. Over twee weken zou Best Kept Secret 2020 van start gaan. Tijdens dat weekend maakt de organisatie de line-up voor 2021 bekend en gaan de tickets voor volgend jaar in de verkoop. Alle tickets die aangeschaft waren voor de 2020-editie blijven geldig voor volgend jaar.

The Strokes, met hits als ‘Last Nite’, ‘Juicebox’, ‘Someday’ en ‘Reptilia’, geldt sinds het debuut Is This It (2001) als iconische band. Onder meer Interpol, Bloc Party, Arctic Monkeys en The Libertines – allen bands die eerder op Best Kept Secret speelden – lieten zich beïnvloeden door de Amerikaanse band. Slechts enkele keren speelde The Strokes in Nederland, waarvan de laatste keer in de Heineken Music Hall (nu AFAS Live) in 2006. Sinds de laatste volledige tour in 2011 treedt de groep rondom zanger Julian Casablancas en gitarist Albert Hammond Jr. nog maar zelden op. Deze zomer zou dat allemaal veranderen: met het uitstekend ontvangen nieuwe album The New Abnormal op zak had de band een reeks exclusieve festivalshows in Europa op de planning, waaronder Best Kept Secret 2020.

Na veertien jaar wachten op The Strokes wordt de grote terugkeer van de band helaas met nog één jaar uitgesteld. Festivaldirecteur Maurits Westerik denkt dat het de show nóg specialer maakt: “The Strokes zijn nog stééds de invloedrijkste band in mijn leven. Dat deze band de headliner blijft op nog stééds mijn eerste Best Kept Secret als festivaldirecteur, blijft een droom die werkelijkheid wordt.”