De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 29 mei 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 29 mei 2020.

We kunnen nu wel met enige zekerheid zeggen dat de lente langzaam maar gewillig plaats gaat maken voor de zomer. Steeds meer zon, een stijgende temperatuur, losser wordende corona restricties. Zo moeten lammetjes zich voelen als ze voor het eerst buiten de wei in mogen!

Vandaag heffen we het glas op de Heilige Imtrud van Bonn, maar ook op de verjaardag van de helaas veel te vroeg aan ALS overleden Mike Porcaro, bassist van Toto. Kylie Minogue blaast alweer 52 kaarsjes uit vandaag. Gladys Knight, ja die van de Pips, wordt vandaag alweer 76. Zangeres Colbie Caillat (‘Bubbly’) wordt ook alweer 35, de tijd vliegt werkelijk voorbij. Toch staan al deze mensen niet in de Spotify lijst van deze week. Ben je raar? Daar staan maar af en toe een paar golden oldies in, zodat de oude mensen ook blijven luisteren :). Gewoon slimme marketing.

We hebben de lijst wel weer helemaal apk gekeurd en fris doorgesmeerd voor jullie met de lekkerste tracks van nu. Gewoon, omdat we willen dat jullie een beetje lekker de week doorkomen. We zien het gewoon helemaal voor ons. Mensen die met hun oortjes lekker in de tuin naar de lijst luisteren, anderen die tijdens het hardlopen de kandans van Maxazine Spotify lijst volgen om hun persoonlijk record te verbreken, misschien zijn er zelfs wel mensen die onder de douche meezingen! Kijk, dat is waar we het voor doen. Heerlijk om dit werk te mogen doen. Wat we deze week allemaal voor jullie hebben?

Schrik niet! Nieuw werk van Lady Gaga, Cigarettes after Sex, Ozark Henry, Thomas Azier, Diclosure, Handsome Johnny en nog veel meer! Dat moet toch genoeg zijn om komende week die heerlijke veganistische Pinkster-barbecue mee te begeleiden? We wensen jullie veel luisterplezier, en we kunnen nu wel al vast voorspellen dat er volgende Vrijdag gewoon weer een nieuwe lijst is!