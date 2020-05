Oliver Heldens host livestream in het iconische Koninklijke Concertgebouw Amsterdam

Met de grote impact van COVID-19 op de internationale muziekindustrie, schakelen wereldberoemde artiesten zoals DJ/producer Oliver Heldens sneller dan ooit door unieke digitale shows te organiseren, waarmee er tóch verbinding kan worden gemaakt met fans. In zijn volgende stap om het publiek te bereiken en geld op te halen voor het goede doel, treedt Oliver Heldens op 5 juni op in het Koninklijke Concertgebouw Amsterdam, als headliner voor het American Digital Mirage Festival van Proximity.

Het Koninklijk Concertgebouw wordt als één van de belangrijkste concertgebouwen ter wereld gezien, mede door de ongeëvenaarde akoestiek en de hoogwaardige programmering. Het Concertgebouw heeft een lange traditie op het gebied van legendarische concerten van klassieke grootheden in de klassieke, jazz en nu ook elektronische muziek. In een tijd waar culturele instituten gedwongen de deuren moesten sluiten, geeft Heldens met zijn show het Concertgebouw een wereldpodium. Tijdens zijn uur durende DJ set draait hij niet alleen elektronische klassiekers, maar komt er ook nieuwe niet-uitgebrachte muziek voorbij.

‘Ik kijk er enorm naar uit om op zo’n legendarische locatie voor Nederland en de wereld te draaien’, zegt Oliver Heldens. ‘Veel dank aan het team van het Koninklijk Concertgebouw voor de samenwerking en aan Digital Mirage voor het beschikbaar stellen van een belangrijke plek voor de elektronische muziek. Het is een moeilijke tijd voor onze industrie en daarmee ook voor de artiesten en de podia. Ik vind het jammer dat er zoveel shows zijn afgelast, maar het stelt me gerust om te weten dat we solidair aan elkaar zijn en massaal thuisblijven. Ik hoop dat ik wat positiviteit breng met mijn stream, waarin ik twee muziekgenres laat samensmelten. De prachtige locatie zorgt voor een unieke ervaring waar iedereen thuis van kan genieten!’

Alle donaties die worden opgehaald tijdens Digital Mirage Festival, inclusief Oliver’s show, gaan naar Plus 1, een non-profitorganisatie die artiesten helpen in de muziekindustrie.