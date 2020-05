The Kik streamt Boudewijn de Groot

Als antwoord op een door corona lamgelegde tournee, zendt The Kik elke zaterdag live uit vanaf Dave’s cafe. Morgen doet The Kik het net even anders. De band pakt uit en streamt, eenmalig, een integrale live registratie van de bejubelde show ‘The Kik speelt Boudewijn de Groot; Voor de Overlevenden’. Het is het eerste deel van de show waarmee de band, voor de gelegenheid met orkest, in november 2019 een succesvolle tour afsloot in een uitverkocht Rotterdam Ahoy.

De registratie is vanaf 20:30 te zien op de Facebookpagina van The Kik en The Kik’s YouTube kanaal.

De Volkskrant gaf in zijn beoordeling de maximale vijf sterren en schreef: ‘The Kik speelt het klassieke repertoire van Boudewijn de Groot en maakt er één groot feest van.’

“Twee platen live uitgevoerd: een zeer eervolle gebeurtenis. Met een orkest erachter en met de overtuigende performance en aanstekelijke energie van The Kik.” – Boudewijn de Groot

Met hits als Land van Maas en Waal, Verdronken Vlinder en Testament werd De Groots tweede album Voor de overlevenden een groot succes. Het is een prachtig album vol klassiekers, met thema’s als verloren liefdes, voorbijgaande vriendschappen en voorbije jeugd. Veel van de teksten zijn geschreven door Lennaert Nijgh.