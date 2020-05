De geschiedenis van ‘The Band’ vanaf 20 augustus in de bioscoop

‘Once were Brothers’ is de naam van een documentaire met een oprecht en ontroerend verhaal over het jonge leven van Robbie Robertson en de oprichting van The Band, een van de meest invloedrijke en onvergankelijke groepen in de geschiedenis van popmuziek.

De 76-jarige gitarist en songwriter Robbie Robertson blikt in de documentaire terug op de ontstaansgeschiedenis van The Band. Nog bijzonder jong is hij (16 jaar) als hij met vijf eveneens jonge geniale muzikanten in een begeleidingsband wordt gezet. Er ontstaat een enorm hechte band tussen de jongens. Na een mislukte toer met Bob Dylan trekken ze zich terug in een roze huis op het platteland van Woodstock. Ze leven er als een gezin, musiceren elke dag in de kelder en debuteren vervolgens met een plaat die zo vanzelfsprekend Rockabilly, Bob Dylan, Muddy Waters en Roots Music mengt dat ze pardoes het nieuw subgenre Americana introduceren.

In 1976 stopte The Band op eigen initiatief en gaven een virtuoos, onvergetelijk laatste concert dat werd vastgelegd door Martin Scorsese in The Last Waltz.

‘Once were Brothers’ combineert zeldzame archiefbeelden, fotografie, iconische liedjes en interviews met Robertson’s vrienden en mede-artiesten, waaronder Martin Scorsese, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison en meer.