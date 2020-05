Drive-In Festival bezorgt festivalbeleving on demand

De festivalzomer van 2020 wordt gered met ‘on demand’ festivals via het nieuwe concept Drive-in Festival. Vanaf 1 juni maakt Camperbaas het mogelijk om een custom made drive-in festival te organiseren. Het bedrijf had deze zomer meer dan 100 boekingen op de planning staan. Zo zou het programmeringsbureau dit festivalseizoen onder andere stages en programmering verzorgen voor gerenommeerde festivals zoals Mysteryland, Parkpop, Loveland en Smeerboel.

Nu alle grote evenementen met een landelijke uitstraling tot 1 september gecanceld zijn, biedt het bedrijf festivalfans alsnog de kans op een ultieme festivalbeleving. Het grote verschil? Een festival op maat conform de huidige RIVM-richtlijnen op eigen (privé)terrein én in de buitenlucht. Particulieren of bedrijven vervullen via het platform van Drive-In Festival zelf de rol van organisator en stellen aan de hand van drie stappen hun eigen persoonlijke festival samen.

Marnix Eykhout, mede-initiatiefnemer over Drive-In Festival: “Hoewel we al onze boekingen in het water zagen vallen, hebben we hard gewerkt aan een alternatief. Met ons platform hopen we liefhebbers deze zomer toch het ultieme festivalgevoel te laten ervaren. Zolang het niet mogelijk is om een festival te bezoeken, brengen wij die naar je toe. Kleinschalig, op bestelling en inclusief stages, acts en props.”

Festival on demand

Camperbaas biedt een festival op bestelling en rijdt naar een zelfgekozen privé buitenterrein, bijvoorbeeld een tuin, schoolplein of de parkeerplaats van een bedrijf. In slechts drie beats kunnen particulieren en bedrijven via de website www.driveinfestival.nl hun eigen drive- in festival organiseren.

Drive-In Festival is een platform die de beste toeleveranciers uit de festivalscene samenbrengt om de ultieme beleving te creëren. Momenteel werkt Camperbaas onder andere samen met Atelier RD, De Silent Discoclub en Mr Extravaganza. De komende tijd wordt het platform uitgebreid om het aanbod te vergroten. Geïnteresseerde partijen kunnen zich dan ook melden via het platform van Drive-In Festival.

Examenfeest, bruiloft of privé festival

Drive-in Festival is bij uitstek geschikt voor bruiloften, (bedrijfs)borrels, verjaardagen of voor dat langverwachte eindexamenfeest. Vanaf 1 juni is het toegestaan om weer met een groep van maximaal 30 mensen met elkaar van muziek te genieten en in de zon te dansen.

Uiteraard volgt Drive-In Festival de richtlijnen van het RIVM. Om die reden moet de zelfgekozen locatie op eigen terrein in de openlucht zijn. Voor een festival met maximaal 30 personen moet het terrein minimaal 120 m2 beslaan om 1,5 meter afstand onder de bezoekers te waarborgen en worden strikte hygiëne maatregelen getroffen.

Indien de aangekondigde versoepeling op 1 juli wordt doorgezet, groeit Drive-In Festival mee tot een beleving dat geschikt is voor een groep tot maximaal 100 personen. Ook aan de buren is gedacht. Drive-In Festival maakt gebruik van het silent disco principe om geluidsoverlast te voorkomen. Camperbaas verzorgt geen consumpties, maar werkt op dit gebied samen met een brede selectie aan food & beverage trucks.