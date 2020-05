Within Temptation brengt videoclip uit voor nieuwe single ‘Entertain You’

Within Temptation heeft een videoclip uitgebracht voor hun nieuwe single ‘Entertain You’, die binnenkwam op nummer 1 in de Billboard Rock Indicator Radio Charts en debuteerde in de Top 50 van de Mainstream Rock Charts in Amerika. ‘Entertain You’ is een nummer met een krachtige boodschap.

Sharon den Adel: “Uiteindelijk zal iedereen zijn eigen idee vormen waar het nummer en de videoclip over gaan. Voor ons gaat de song over hoe we mensen behandelen die niet in ‘het perfecte plaatje van onze samenleving’ passen, en hoe we de behoefte voelen om te benadrukken dát ze niet in onze samenleving passen zodat we ons beter voelen over onszelf. We sluiten minderheden uit of behandelen ze op bizarre wijze. Neem als voorbeeld dat onze eerste reactie tegenwoordig is om een incident te filmen, in plaats van de helpende hand te bieden.”

“Anderen zijn hier niet voor ons eigen entertainment”, vervolgt den Adel. “Het is tijd voor meer zelfreflectie. We moeten onszelf afvragen waarom we dit doen en nadenken over de consequenties van ons gedrag. Ik hoop dat dit bewustzijn de stap naar verandering is.”

De videoclip werd vanwege de COVID-19 maatregelen in delen opgenomen: per bandlid op verschillende locaties en met minimale crew.