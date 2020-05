Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Ultravox.

Ultravox live @ Roundhouse, London is een live release van het legendarische Britse kwartet, opgenomen tijdens de band’s 2009 uitverkochte UK tour op 30 april in het Roundhouse in Londen. De Return To Eden-tour was de eerste keer dat de klassieke Ultravox-line-up van Midge Ure, Billy Currie, Chris Cross en Warren Cann in meer dan twee decennia samen optrad. Met ‘All Stood Still’, ‘The Thin Wall’, ‘Reap The Wild Wind’, ‘Hymn’, ‘Visions In Blue’, hun grote hit ‘Vienna’ en meer.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Ultravox live @ Roundhouse, London (2010).