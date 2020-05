27 mei, de verjaardag van Neil Finn

Neil Finn, geboren op 27 mei 1958 te Te Awamutu, Nieuw Zeeland viert vandaag zijn 62e verjaardag. Finn was, tesamen met zijn broer Tim Finn, de co-frontman van Split Enz en tegenwoordig frontman van Crowded House. Ook nam Finn een aantal succesvolle solo albums op. Met Split Enz had de zanger een aantal hits, waaronder ‘Message to My Girl’ en ‘I hope I never’, met Crowded House onder andere ‘Don’t Dream It’s Over’, ‘Better Be Home Soon’, ‘Into Temptation’, ‘Chocolate Cake’ en ‘Weather with You’.

In 1996 stopte Crowded House ermee, vervolgens startte hij een redelijk succesvolle solo carrière. Hij bracht tesamen met zijn broer Tim twee albums uit onder de naam The Finn Brothers. In 2006, na het overlijden Split Enz’s drummer Paul Hester, maakte Crowded House een doorstart (met als drummer voormalig Beck drummer Matt Sherrod) en bracht de band hun eerste album in 13 jaar uit getiteld ‘Time on Earth‘, waarna een wereldtournee volgde. Vier jaar later volgde de volgende wereldtour, dit ter promotie van Crowded House uit 2010 daterende album ‘Intriguer’. In september 2017 bracht Neil Finn zijn vierde solo album uit getiteld ‘Out Of Silence’.