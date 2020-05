Gregor Hilden & Richie Arndt – Moments ‘Electric’

Gregor Hilden en Richie Arndt, twee namen die veel van ons waarschijnlijk niet veel zeggen. Dat is jammer en het is de hoogste tijd dat zij hier ook wat meer bekendheid krijgen. Beiden ken ik al uit de tijd dat ik zelf in de buurt van Hamburg woonde en ik het geluk had hen enkele keren te zien optreden, bijvoorbeeld in de legendarische Downtown Blues Club aldaar. Beide heren zijn enorme gitaarfanaten en Gregor Hilden handelt hier zelfs in. En daarnaast zijn het gewoon geweldige muzikanten, die in hun eigen Duitsland inmiddels een stevige reputatie hebben opgebouwd.

Hilden en Arndt hebben in de loop van hun carrière vaker samengewerkt. Kijk maar eens op YouTube. In 2007 verscheen al eens ‘Rorymania’, waarop beiden samen met Alex Conti en Henrik Freischlader de nummers van Rory Gallagher vertolkten. Drie jaar verscheen van Hilden en Arndt het akoestische album ‘Moments Unplugged’, dat nu is opgevolgd door ‘Moments ‘Electric’’, waarop een tiental covers deze keer, zoals de titel al verraadt, elektrisch worden uitgevoerd. De begeleiding wordt verzorgd door bassist Sascha Oeing en drummer Peter Weissbarth. Verder horen we als gastmuzikanten Kellie Rucker (harmonica), Tine Vonhoegen (backing vocals) en Wolfgang Roggenkamp (Hammond B-3).

Het resultaat is een uitstekend album geworden met een aantal, soms zeer eigenwijze, versies van bekende blues- en rocknummers. Voor ons Nederlanders is het in het bijzonder te vermelden dat ‘Rock ’n Roll Junkie’ van Herman Brood is de keuze is meegenomen. Verder horen we onder meer nummers als ‘Born Under A Bad Sign’ (Albert King), ‘Coming You Way’ (Fleetwood Mac) en ‘Stop’ (Ragavoy/Shuman), dat door ontelbare artiesten is vertolkt. Door de al genoemde eigenwijze bewerking van de nummers blijft de plaat interessant en spannend. Nummers die wat mij betreft nog een speciale vermelding verdienen zijn Peter Greens ‘Oh Well’ en ‘Hear My Train A Coming’ van Jimi Hendrix, wat voor mij het beste nummer van het album is. Voor liefhebbers van mooie gitaarblues is dit album een absolute must. (8/10) (Fuego Records)