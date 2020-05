NYLIS brengt met ‘For Life’ kans op zomerhit uit

Nee, het is niet de nieuwe van Carl Cox of Joris Voorn, hoewel de productie evenwel zo strak en helder is. ‘For Life’ is de nieuwe van NYLIS. Na een reeks techhouse mixen is de uit Raalte afkomstige producer nu klaar voor het grote werk. Eigen werk, weaarmee Niels Kruiper, ofwel NYLIS, de komende zomer de clubs kan bestormen. Met een hoorbare voorliefde voor oude vertrouwde techno. Heldere duidelijke zomerse dancemuziek voor het grotere publiek.

Wie ‘For Life’ aanhoort, hoort duidelijk de strakke productie en zomerse klanken, die het altijd goed doen op Ibiza. Zal het NYLIS lukken om door te stoten naar de top? Als de Raaltenaar door blijft gaan hoe hij nu bezig is moet dat wel lukken. Het numer gaat zeer zeker kans maken om de zomerhit van dit jaar te worden. Zeker in de club-scene en de online festivals dan, gezien de coronaperiode nu. Maar als het los gaat, dan toch op deze plaat.