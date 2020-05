26 mei, de verjaardag van Stevie Nicks

Stevie Nicks, geboren op 26 mei 1948 te Phoenix, Arizona viert vandaag haar 72e verjaardag. Stevie Nicks is een Amerikaanse singer-songwriter die gedurende haar werkzaamheden bij Fleetwood Mac en haar uitgebreide solo carrière meer dan 40 hits had en meer dan 140 miljoen albums verkocht. Als lid van Fleetwood Mac trad de zangeres in 1998 toe tot de Rock and Roll Hall of Fame, als solo artieste werd ze acht keer genomineerd voor een Grammy award, met Fleetwood Mac vijf keer.

Nicks trad in 1975 toe tot Fleetwood Mac tesamen met haar toenmalige partner Lindsey Buckingham. Fleetwood Mac’s tweede album nadat Nicks en Buckingham zich bij de band voegden, ‘Rumours’ (1977), was het best verkochte album van dat jaar en tot op heden wordt er geschat dat ‘Rumours’ meer dan 40 miljoen keer over de toonbank ging. In 1981 startte de zangeres een solo carrière met de release van het album ‘Bella Donna’. Binnen drie maanden na de release mocht ze voor het album drie keer een platina plaat in ontvangst nemen. Stevie Nicks bracht tot op heden zeven solo albums uit, het meest recentelijk ’24 Karat Gold: Songs from the Vault’ (2014).