25 mei, de verjaardag van Paul Weller

Paul Weller, geboren op 25 mei 1958 te Woking, Engeland viert vandaag zijn 62e verjaardag. Weller is een Britse muzikant en singer-songwriter. Hij begon zijn muzikale carrière met The Jam (1976–1982) waarmee hij een enorme hit had met ‘Town Called Malice’, vervolgens richtte hij samen met toetsenist Mick Talbot The Style Council op (1983–1989). Ook met The Style Council had hij hits, waaronder ‘My Ever Changing Moods’, ‘Shout to the Top!’ en ‘Have You Ever Had It Blue’. Na The Jam en The Style Council startte Weller een succesvolle solocarrière, getuige de hitsingle ‘You Do Something to Me’ dat in de Nederlandse Top 40 de 21e plaats haalde.