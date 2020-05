Harde Jungle, gemixt met lekkere Drum ‘n Bass, dat brengt de Shadow Drummer in ‘RROLL’. Een diepe dancemix met het beste van twee werelden, samengebracht in één track. Met de Shadow Drummer bedoelen we niet de officiëuze nickname van Rossiere Wilson, de in 1959 overleden drummer van Thelonius Monk en Count Basie, gaan we binnenkort meer horen, daargeloven we in. Verfrissend nieuw geluid, en dat is waar we op zitten te wachten! Ja, dit klinkt inderdaad vernieuwend, en lekker!