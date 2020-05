Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Deep Purple.

Deep Purple stond aan de top van hun kunnen nadat ze weer in originele formatie waren bijeengekomen voor het ‘Perfect Strangers’ album. Hun wereldtournee was een groot succes. We zien ze live in juli 1985 te Parijs terwijl ze onder andere de Deep Purple klassieker ‘Smoke On The Water’ spelen met Ian Gillan en Ritchie Blackmore.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Deep Purple live @ Paris, France (1985).