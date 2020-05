Margarita Shamrakov komt met ‘Don’t wanna die alone’

In het verlengde van het vorig jaar uitgekomen melodramatische ‘Good girls‘, komt de in de Oekraïne geboren Margarita Shamrakov nu met het vervolg, ‘Don’t wanna die alone’. Neo-pop met een licht klassieke ondergrond. De muziek van het nummer van de tegenwoordig in de Verenigde Staten woonachtige Shamrakov was inmiddels al meer dan een half jaar geleden klaar, de coronacrisis gad Margarita meer tijd de teksten er overheen te kunnen leggen.

De zangeres probeert in de komende tijd voortaan wekelijke een nieuw nummer af te kunnen werken, en dat dat geen afgeraffeld werk is, bewijst deze ‘Don’t wanna die alone’. Margarita Shamrakov klink ook hier weer als een mix van Maria Mena en Jewel met hier en daar een kneepje van de vroegere Björk.