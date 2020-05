24 mei, de verjaardag van Bob Dylan

Vandaag viert Bob Dylan, geboren op 24 mei 1941 te Duluth, Minnesota zijn 79e verjaardag. De wereldberoemde singer-songwriter heeft met zijn vele hits een prominente plaats ingenomen in de muziekgeschiedenis. Wie kent zijn beroemde songs niet, ‘Knocking On Heaven’s Door’ (succesvol gecoverd door onder andere Guns N’ Roses), ‘Like A Rolling Stone’, (waarmee de Rolling Stones een grote hit scoorden), ‘Lay lady Lay’ en ‘I Want You’.

Bob Dylan is niet zomaar een zanger, hij is een singer-songwriter die in Amerika wordt beschouwd als cultureel erfgoed. Niet in alleen in Amerika trouwens, maar ook bij ons blijft Bob Dylan een belangrijke persoon in de muziekgeschiedenis. Vooral vanwege z’n teksten die vernieuwend waren. Wat The Doors na hem ook deden door hun gevoelens en trippen in nummers te gieten, deed Dylan al voorheen door met woorden te spelen en meer te brengen dan de duidelijke teksten die voordien gebruikt werden. Dylan was zelf iemand die het Amerikaanse lied respecteerde en in z’n nummers hoor je dan ook de Amerikaanse muziekgenres van vroeger: Folk, Country, Jazz, Swing, Broadway, Rock ’n Roll en Blues.

Bij ons is hij vergelijkbaar met Boudewijn de Groot, de Nederlandse zanger die ook wel eens de Bob Dylan van de Lage Landen genoemd werd. Dylan begon net als Boudewijn de Groot met protestsongs. Net als vele jonge artiesten nam hij een gitaar om zijn mening te zingen. Omdat hij toen zoveel gecoverd werd maakte zelfs de radio reclame door hem te promoten met “Niemand zingt Dylan als Dylan”. Door zich politiek te laten weerklinken krijg je uiteraard ook tegenstanders en protest terug. Daarom klonk hij een aantal jaren vrij braaf zodat hij toch nog albums kon uitbrengen. Slachtoffer van z’n eigen succes.

Maar Dylan zou Dylan niet geweest zijn als hij niet terugsloeg. Z’n teksten werden nog beter en muzikaal werd hij ook sterker. Hij was de protestsongs ontgroeid en kwam met de wereldklassiekers af ‘Mr. Tambourine Man’ (nog gezongen door The Byrds) en z’n grootste hit ‘Like a Rolling Stone’. Toch kreeg Dylan in die periode protest van z’n publiek omdat hij bij een optreden een elektrische gitaar gebruikte. Gewoon een belediging volgens folkfans toen. Hij werd het slachtoffer van z’n eigen succes. Nog steeds wordt hij aanbeden door ontelbare fans.