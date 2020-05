Ruben Annink brengt nieuwe single ‘Iemand’ uit

‘Iemand’ is de nieuwste single van singer-songwriter Ruben Annink. Het nummer heeft hij samen geschreven met Gordon Groothedde, die ook de productie voor zijn rekening nam. Het nummer is ontstaan in een periode waarin Ruben heeft ervaren hoe belangrijk het is om iemand in je omgeving te hebben die je er doorheen sleept op de momenten waarop het voelt dat je er alleen voor staat. Deze ervaring heeft hij in zijn songtekst verwerkt, met ‘Iemand’ als resultaat.

Ruben: “Soms wordt al die drukte mij gewoon heel even teveel. De meeste mensen lopen dan even naar buiten of zoeken een rustig plekje. Ik besluit dan altijd om extra te gaan drinken met de gedachte “Het zal zo overgaan”, waardoor de druk alleen maar meer wordt tot er iets knapt in m’n hoofd. Maar nu is het allemaal anders. Zij ziet het gebeuren, ze houdt me vast, zorgt dat ik rustig word. Ik heb iemand die me opvangt, iemand die me vastpakt en vasthoudt tot het beter gaat. Ik heb iemand.”

Ruben Annink

Wanneer je vraagt wat voor muziek Ruben Annink (1998) maakt, zal hij zeggen dat het een combinatie van Nederpop en volksmuziek is. De singer-songwriter laat zich inspireren door Acda & De Munnink, Marco Borsato, BLØF, Guus Meeuwis en André Hazes. De Haarlemse zanger – die zijn carrière als straatmuzikant begon – is op zijn 15e ontdekt door Ali B. Hij scoorde verschillende hits met onder andere Jonna Fraser, Teske en Keizer. Eerder bracht Ruben de nummers ‘Superheld’, ‘Een Op Het Leven’ en ‘Wat Heb Je Nou Gedaan’.