23 mei, de verjaardag van Anne-Marie David

Anne-Marie David, geboren op 23 mei 1952 te Arles, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Frankrijk viert vandaag haar 68e verjaardag. De zangeres startte op 18-jarige leeftijd haar muzikale carriére, in 1972 kreeg ze een rol in de Franse versie van de musical Jesus Christ Superstar. Datzelfde jaar deed ze mee aan de Franse voorrondes voor het Eurovisie Songfestival met het nummer ‘Un peu romantique’. Hiermee haalde ze de top 10.

Het jaar erop deed ze wederom mee, dit keer voor Luxemburg. Anne-Marie moest het opnemen tegen onder andere France Gall en Vicky Leandros. Dat jaar werd het songfestival een gevecht tussen drie nummers die in de loop der jaren zijn uitgegroeid tot Eurovision classics: David’s ‘Tu te reconnaîtras’, de Spaanse inzending van Mocedades getiteld ‘Eres tú’, en de Britse inzending ‘Power to All Our Friends’, gezongen door Cliff Richard.