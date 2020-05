Celine Cairo covert Sade’s ‘By Your Side’

Celine Cairo brengt vandaag haar nieuwe single ‘By Your Side’ uit. Het betreft een cover van het in 2000 uitgebrachte nummer van de Britse band Sade, dat Celine’s moeder haar als 15-jarige liet horen. Niet lang nadat ze het nummer hoorde, (dat in 2001 voor een Grammy werd genomineerd), werd Celine voor het eerst verliefd en viel ze als een blok voor de tekst en warme boodschap – over onvoorwaardelijke liefde en over er voor elkaar willen zijn in moeilijke tijden, wat er ook gebeurt.

Het liedje raakte voor Celine in de vergetelheid, tot ze eerder dit jaar aan haar theatertour over iconische vrouwen in de popmuziek begon en het nummer weer live ging spelen. Met het losbarsten van de corona-crisis kreeg de tekst een heel nieuwe laag. Toen de theatertour van Celine (inclusief eindshow in het Concertgebouw) werd geannuleerd, ging de langgekoesterde wens om een eigen versie op te nemen eindelijk in vervulling.

Celine nam ‘By Your Side’ op met de Duitse producer Benjamin Rheinländer, die ook een deel van het komende album voor zijn rekening zal nemen. Ze zong zelf alle lagen van het koor in en vroeg haar bandleden om op afstand partijen in te sturen. Samen met Rheinländer smeedde ze de rijke, melancholische sound die haar zo eigen is. De single is qua sound dan ook een voorproefje van het album.

Het afgelopen jaar bracht Celine deels door in Londen, waar ze nieuwe songs schreef voor haar komende album. Ze werkte er samen met diverse top-schrijvers en producers waaronder Tim Bran, de producer van London Grammar en Birdy, die ook een deel van het album zal produceren. Deze zomer wordt het album opgenomen, waarna dit najaar diverse singles zullen verschijnen. Het nieuwe album zal volgend jaar uitkomen.