Chivv presenteert nieuw project ‘UN4GETTABLE NIGHTS’ dat geheel in Ghana is opgenomen

Chivv heeft niet stil gezeten na zijn #1 album ‘2 Borden, 1 Tafel’ vorig jaar. Hij reisde af naar Ghana om daar inspiratie op te doen voor zijn nieuwe project: ‘UN4GETTABLE NIGHTS’. Vandaag presenteert hij het gelijknamige album dat hij daar schreef met de producers Spanker, Monsif en SRNO. Ook heeft hij deze kans aangegerepen om een internationale sound te creëren en met artiesten als Kojo Funds en King Promise te werken. In de eerder verschenen videoclip ’50:50′ waren al beelden van Ghana te zien. Binnenkort is de hele reis te bewonderen in een documentaire. Hierin spreekt Chivv zich voor het eerst uit over persoonlijke kwesties. Hij blikt terug op het afgelopen jaar, vertelt over de reden waarom hij naar Afrika is gegaan en hij is open over zijn keuze om een solo carrière te starten. Op de 15 tracks van ‘UN4GETTABLE NIGHTS’ staan naast internationale ook nationale gastbijdragen van onder andere Frenna, Boef, Sevn Alias, Jonna Fraser en Latifah.

“Ghana leek mij de perfecte bestemming om me te focussen op het schrijven van nieuwe muziek. Veel van mijn vrienden komen er vandaan en er zijn veel artiesten daar met wie ik graag wilde werken. Tijdens de trip heb ik veel onvergetelijke avonden meegemaakt, daarom besloot ik dat als titel te nemen. Ook ligt het in lijn met mijn label Un4gettable Music. Met het project wil ik good vibes verspreiden; ik wil zowel mezelf als de mensen om mij heen zien groeien”.

– Chivv

Over Chivv

Chivv, de artiestennaam van Chyvon Pala, ging na zijn successen met SBMG in 2019 volledig voor een solo-carrière. Eerder bewees hij al garant te staan voor hits met zijn bijdragen op ‘Cartier’ (Dopebwoy), ‘JA!’ (Bizzey), ‘Beetje Moe’ (Kevin) en ‘Huts’ (The Blockparty). Met zijn eerste solo track, ‘Ewa Ewa’, kwam hij direct op nummer 1 terecht en behaalde hij binnen 10 dagen een gouden status. Zijn solo-album ‘2 Borden, 1 Tafel’ bereikte vervolgens na de release de eerste positie in de album charts. Hierop volgden samenwerkingen met onder andere Boef op ‘Kofferbak’ en Sevn Alias op ‘Bando Baby’ met Lijpe. Chivv heeft zich ook altijd ingezet voor de maatschappij in Nederland en Suriname. Zo deelde hij schooltassen uit aan scholieren en organiseerde hij een hood BBQ in de Amsterdamse Bijlmer. In Suriname heeft hij een project rondom zonnepanelen opgestart, zodat verschillende dorpen voorzien kunnen worden van stroom.