‘Truth Or Dare’ toont Fridolijn in haar meest oprechte vorm

Vandaag brengt zangeres Fridolijn de video van haar nieuwe single ‘Truth Or Dare’ uit. De video werd geschoten ten tijde van de lockdown, waardoor er naast Lieuwe Roonder (tevens de co-producer van de single) achter de camera, geen team was om deze video te maken. Dit heeft geleid tot een pure, ietwat rauwe videoclip. Beelden die perfect aansluiten bij de openhartigheid van het nummer. ‘Truth Or Dare’ is de tweede, nieuwe single die Fridolijn dit jaar heeft uitgebracht.

‘Truth Or Dare’ gaat over de emoties die kwamen kijken bij de lange afstandsrelatie die de zangeres had. Fridolijn vertelt: “Hij woonde in Londen, ik in Amsterdam. Toen ik dit nummer schreef zat ik in een nogal verwarrende tijd waarin mijn leven was opgesplitst in samen / alleen, hier / daar. Ik was veel bezig met het afwegen van voor- en nadelen en de consequenties van allerlei keuzes. Door al dat nadenken en redeneren lukte me niet meer om intuïtief aan te voelen of iets goed zat of niet. Het is een inkijkje in mijn hoofd uit een periode waarin ik me eigenlijk heel verward en kwetsbaar voelde. Het nummer is voor mij een reminder geworden over hoe belangrijk het is om op je intuïtie te vertrouwen en te blijven varen op een innerlijk kompas. Dat niet alles kan worden opgelost met heel veel nadenken.”

De muziek van Fridolijn wordt gekenmerkt door een eigen, beeldende stijl die kan worden omschreven als dromerige folktronica. Na het uitbrengen van albums met haar band Finn Silver en haar solodebuut ‘Catching Currents’ uit 2015 markeerde de single release ‘Merry Go Round’ in april 2020 een nieuw begin voor de artiest. ‘Merry Go Round’ tikte al binnen een paar dagen 10.000 streams aan op Spotify.

Hoewel zij voor sommigen wellicht een nieuwe naam is, heeft Fridolijn een indrukwekkende staat van dienst; ze behaalde meer dan 2 miljoen streams op Spotify, speelde op internationale podia en festivals als Billboard Live in Tokyo & Osaka, North Sea Jazz Festival, The Tabernacle London en Concertgebouw Amsterdam.