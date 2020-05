Nieuwe single van DANDANA in juni

In juni verschijnt ‘Free the System’, de nieuw single van DANDANA. Het is de eerste voorbode van het gelijknamige album, dat in september verwacht wordt. Zowel de single als het nieuwe album staan in het teken van muzikale verbreding, reizen, vriendschap en loslaten.

In plaats van het welbekende adagio Fuck the System kiest DANDANA – een muzikaal collectief met muzikanten uit Nederland, Senegal en Gambia – ervoor het oude vrij te laten en een nieuwe weg in te slaan. ‘Free The System’ is een ode aan de traditionele West-Afrikaanse rhythm & grooves en de liefde voor ambient & synthesizers.

Dat doen ze muzikaal door traditionele instrumenten als Sabar, Xalam en Balofoon te combineren met live drums, electronische drumpads en een range aan vintage synthesizers. Mede geïnspireerd door West-Afrikaanse psych pioniers Guelewar, Ifang Bondi & Touré Kunda tot aan de synth gedreven vibes van bands als Air & Tame impala, neemt Free the System je mee op reis door een nieuw universum.

Het album is voor het grootste gedeelte opgenomen in Gambia en Senegal, West-Afrika. Tijdens de reizen, de jams, de gesprekken en ontmoetingen bleek keer op keer hoe onzeker de toekomst situaties in Afrika nog steeds zijn en met welke minimale middelen mensen iedere dag moeten ‘dealen’. Een bepaalde uitzichtloosheid die normaal zo ver van ons bed is, maar door de huidige Corona-crisis voor het eerst ook voor veel mensen in Westerse landen invoelbaar wordt.

Daarom is de les die de muziek van DANDANA ons cadeau doet, zo relevant. Ze laat ons zien en horen hoe je met zo’n situatie positief kunt omgaan en hoe belangrijk muziek is om die moeilijk situaties door te komen. Met de video verschijnt een videoclip, waarin de eigen kinderlijke verbeelding als grondlegger van creativiteit en geluk wordt gevierd.