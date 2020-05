Full Concert: Peter Gabriel live @ Fila Forum, Milan, Italy (2003)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Peter Gabriel.

‘Growing Up Live’ is een compilatie van diverse optredens die Peter Gabriel gaf tijdens zijn ‘Growing Up Live’ tour. Het concert staat bekend voor zijn dynamische set dat is ontworpen door Robert Lepage. Als achtergrondzangeres stond Gabriel’s dochter Melanie op het podium. Schitterende opnames komen voorbij van onder andere ‘Here Comes the Flood’, ‘Red Rain’, ‘Biko’, ‘Solsbury Hill’ en ‘Sledgehammer’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Peter Gabriel ‘Growing Up Live’ tour (2003).