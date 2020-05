Sia brengt nieuwe single ‘Together’ uit

Vorige week verscheen de teaser alonline: een voorproefje op Sia’s nieuwe single ‘Together’. Vanaf vandaag is het nummer via alle DSP’s te beluisteren. ‘Together’ maakt onderdeel uit van de officiële soundtrack van Sia’s film Music, die later zal verschijnen. Sia schreef en produceerde de film samen met schrijver Dallas Clayton en producer Vincent Landay. Eerder deze maand kwam het nummer ‘Saved My Life’ uit.

De Australische Sia begint haar muzikale carrière in de jaren negentig. Haar echte doorbraak beleeft ze wanneer ze naar de VS vertrekt en in 2014 haar zesde album 1000 Forms Of Fear uitbrengt met daarop onder andere de single ‘Chandelier’. Ook het album dat daarop volgt, This Is Acting, wordt een succes met de single ‘Cheap Trills’. In 2017 komt het album Everyday is Christmas uit en in 2018 vormt ze met Labrinth en Diplo de groep LSD. Samen brengen ze in 2019 het album LSD uit.

Naast haar solowerk schrijft Sia nummers voor andere artiesten. Zo werkte ze mee aan het album Warrior van Ke$ha, de nummers ‘Pretty Hurts’ en ‘Standing On The Sun’ van Beyoncé en ‘Diamonds’ van Rihanna. Ook ging ze samenwerkingen aan met David Guetta, waar het nummer ‘Titanium’ uit is voortgekomen en ‘Wild Ones’ samen met Flo Rida.