Matt Berninger van The National kondigt debuut soloalbum aan

Matt Berninger, de frontman van the National, bracht vandaag het nummer ‘Serpentine Prison’ uit. Dit is de eerste single van zijn gelijknamig soloalbum dat verschijnt op 2 oktober 2020. Het album werd geproduced door de befaamde multi-instrumentalist Booker T. Jones (Booker T. & The MG’s Fame). ‘Serpentine Prison’ werd geschreven in december 2018, ongeveer een week na de opnames van ‘I Am Easy to Find’ van The National.

Berninger over het nieuwe nummer: “Ik schreef al heel lang liedjes voor films, musicals en andere projecten waarbij ik in het hoofd van iemand anders moest kruipen en hun gevoelens moest overbrengen. Dat deed ik graag, maar ik was klaar om terug te graven in mijn eigen afval en dit was het eerste dat naar buiten kwam. … De titel duidt op een rioolbuis die in de buurt van LAX uitmondt in de oceaan. Er zit een tralies op de pijp om te voorkomen dat mensen de zee ingaan. Het voelt als een epiloog, dus heb ik de plaat ernaar vernoemd en dit nummer als laatste geplaatst.”

Het album bevat tal van samenwerkingen met verschillende artiesten waaronder Andrew Bird, Mike Brewer, HaydenDesser, Scott Devendorf (The National), Gail Ann Dorsey (David Bowie, Lenny Kravitz) en Ben Lanz (The National, Beirut).

Samen met de aankondiging van zijn debuut soloalbum is tevens de video voor de titeltrack ‘Serpentine Prison’ verschenen. De clip werd geregisseerd door Tom Berninger en Chris Sgroi en gefilmd in Earthstar Creation Center in Venice, Californië.