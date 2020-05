Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van 2 Unlimited.

In de jaren ’90 kon je niet om ze heen, 2 Unlimited. Anita Doth en Ray Slijngaard wisten met hun Eurodance muziek een aantal grote hits te scoren, en dat niet alleen in Nederland. De band was goed voor ruim 20 miljoen verkochte platen werelwijd. 2 Unlimited was eind vorige eeuw een ware hitmachine, getuige de wereldhits ‘Let The Beat Control Your Body’, ‘The Real Thing’, ‘Twilight Zone’, ‘Nothing like the rain’, ‘Get Ready for This’, ‘No Limit’, ‘Tribal Dance’ en ‘Jump For Joy’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: 2 Unlimited live @ Sportpaleis, Antwerpen (2013).