20 mei, de verjaardag van Joe Cocker

Joe Cocker, geboren op 20 mei 1944 te Sheffield, West Riding of Yorkshire, Engeland zou vandaag 76 jaar geworden zijn. John Robert Cocker begon zijn carrière in de jaren ’60 en staat bekend om zijn rauwe stem, zijn nogal spastische manier van bewegen tijdens optredens en zijn covers van populaire songs, in het bijzonder die van de Beatles. In Nederland had de zanger hits met onder andere ‘With a Little Help From My Friends’, ‘Delta Lady’, ‘She Came in Through the Bathroom Window’, ‘Feeling Alright’, en ‘Unchain My Heart’. Cocker’s cover van de Beatles’ ‘With a Little Help from My Friends’ behaalde in Nederland de eerste plaats in de Top 40.

Hij mocht diverse awards in ontvangst nemen, waaronder in 1983 een Grammy voor het duet met Jennifer Warnes getiteld ‘Up Where We Belong’, in 1993 mocht hij een Brit Award mee naar huis nemen in de categorie ‘Best British Male’. In 2007 kreeg hij de titel OBE (Order of the British Empire) uitgereikt voor zijn verdiensten in de muziek.

Joe overleed op 22 december 2014 aan de gevolgen van longkanker.