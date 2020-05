Trijntje Oosterhuis, Ruben Hein, Karsu en Amsterdam Sinfoniëtta in Empty Concertgebouw Sessions

De Empty Concertgebouw Sessions gaan in ieder geval tot eind juni door. In mei treden zanger Ruben Hein en harpiste Lavinia Meijer op. Vervolgens treedt in juni zangeres Trijntje Oosterhuis op, gevolgd door strijkorkest Amsterdam Sinfonietta. Zangeres Karsu en pianist Hannes Minnaar samen met het Dudok Quartet complementeren de reeks.

Empty Concertgebouw Sessions

Waar normaal gesproken het publiek de gratis lunchconcerten kan bezoeken op dit tijdstip, biedt Het Concertgebouw sinds april als alternatief elke woensdag om 12.30 uur de Empty Concertgebouw Sessions aan. Sinds de lancering van de serie in de lege Grote Zaal van Het Concertgebouw waren er al meer dan 450.000 kijkers voor de video’s. De serie startte met pianiste Anna Fedorova, zangeres Edsilia Rombley en de violisten Rosanne Philippens en Liza Ferschtman. De editie met pianiste Iris Hond werd met ruim 100.000 kijkers tot nu toe het best bekeken.

Trijntje Oosterhuis: “Ik kijk uit naar optreden in volle zaal”

Ook voor zangeres Trijntje Oosterhuis, die al vaak optrad in Het Concertgebouw, was het een vreemde gewaarwording om voor een lege zaal op te treden: “Het Concertgebouw is zo’n bijzondere plek. Onwerkelijk om daar zonder publiek op te treden. Ik hoop dat het wat afleiding biedt in deze tijden. En bovenal kijk ik er enorm naar uit om weer in een volle zaal te mogen optreden.”

Van Lanschot Kempen en Het Concertgebouw

Sinds 2018 is Van Lanschot Kempen de hoofdsponsor van Het Concertgebouw. “Vind jezelf en elkaar in de schoonheid van muziek”, is het motto van de samenwerking. “Muziek toont ons de schoonheid en de zin van het leven. Het Concertgebouw geeft daar met deze reeks concerten op een bijzondere wijze invulling aan. Dit is belangrijk want juist in deze tijd biedt muziek troost en inspiratie”, zegt Karl Guha, bestuursvoorzitter van Van Lanschot Kempen. Simon Reinink, algemeen directeur van Het Concertgebouw: “Van Lanschot Kempen stelt ons in staat de Empty Concertgebouw Sessions te realiseren. Hiermee kunnen we zoveel mogelijk mensen blijven verrijken met muziek. Ook in deze moeilijke tijden. Wij zijn onze hoofdsponsor dankbaar voor deze steun”.

Programma (elke woensdag 12.30 uur):

20 mei Ruben Hein Trio

27 mei Lavinia Meijer

3 juni Trijntje Oosterhuis

10 juni Amsterdam Sinfonietta

17 juni Karsu

24 juni Hannes Minnaar & Dudok Quartet

Waar zijn de Empty Concertgebouw Sessions te zien?

YouTube: www.youtube.com/concertgebouw

Facebook: www.fb.com/concertgebouw

Instagram: www.instagram.com/concertgebouw

Website: www.concertgebouw.nl