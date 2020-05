Tiësto’s label Musical Freedom kondigt eerste compilatie-album aan

Niemnand minder dan onze eigen Tiësto kondigt vandaag de release aan, van het eerste compilatie-album sinds de oprichting van Tiësto’s label Musical Freedom in 2009. Op 29 mei verschijnt het album genaamd ‘Musical Freedom Unlimited’ met 20 nieuwe nummers die diversiteit van het label perfect laat zien.

Het ‘Musical Freedom Unlimited’ compilatie-album features de eerste release van het geweldige duo Breathe Carolina na de onthulling van hun album, een gloednieuwe collab van Tiësto, DJ’s From Mars, Rudeejay en Dabrozz en nog vele artiesten van het label zoals Valy Mo, Magnificence, Cheyenne Giles, Moska, BYOR en SWACQ. Musical Freedom noemt het een ‘statement release’, om de kijk van het label op dance te demonstreren door de vele mogelijkheden en diversiteit van het genre in één mix samen te brengen. In deze ongekende tijd voor de muziekindustrie biedt het album ook een waardevol platform voor dance producers die op dit moment niet in staat zijn het publiek op de gebruikelijke manier te bereiken en brengen met het album de club speciaal naar de thuis luisteraars toe.

“Het is geweldig om zoveel van onze favoriete artiesten bij elkaar te hebben voor één album project”, aldus Tiësto, “Al meer dan 10 jaar is Musical Freedom een manier om verschillende stijlen en genres, die uniek en fris zijn en goed op de dansvloer werken, te promoten. Musical Freedom Unlimited is het perfecte voorbeeld van alles dat het label vandaag de dag in huis heeft. Veel van deze tracks komen rechtstreeks uit mijn eigen festival sets.”

Om de compilatie album release goed te vieren, organiseert Musical Freedom de grootste back-to-back livestream ooit gezien. De immense line-up bestaat uit Breathe Carolina, Sunstars, Ice & Diaz, Valy Mo, Ayor, Magnificence, Cheyenne Giles, MOSKA, BYOR, SWACQ, Antoine Delvig, Love For Justice, Massapeals, Kodat, Softest Hard, Silkdope, ALRT, Reece Low en Olly James. De 9-uur durende livestream begint om XX (tijdzone) en kan worden bekeken op de Youtube en Twitch kanalen van Musical Freedom.

Dit ongelooflijke pakket aan tracks laat zowel de bombastische bass house en big room sounds horen, maar ook tracks die het tempo opvoeren, die inspiratie halen uit oldskool rave en happy hardcore. Het album is het geluid van de cutting edge dance floor, met langverwachte tracks geteased in Tiësto’s pre-lock down sets, tracks die je de komende jaren nog veel gaat te horen als clubs en festivals de deuren weer openen.

Tracklist:

Tiësto & DJs From Mars vs Rudeejay & Dabrozz – The Drop

Breathe Carolina – Thats My Music

Sunstars – Be Alright (Extended Mix)

Ice x Diaz – WIP (Radio Edit)

Valy Mo – WTF (Explicit)

Magnificence & Ayor – Set Me Free (Extended Mix)

Cheyenne Giles – Don’t Wanna

Aazar & Godamn – Big Beat

MOSKA – 90s

BYOR – Feeling Right

Breaking Beattz & Mochakk – Secret

Volkoder – Take Me

Antoine Delvig & Love For Justice – Dirty G (Extended)

SWACQ – POW!

Toby Green – Motorkraft

Holy Goof & Massappeals – Everybodied

Kodat – Take Me With You (Radio Edit)

Softest Hard – Whatever You Want

Reece Low & Olly James – Meant To Be

Sikdope X ALRT – Fly With You