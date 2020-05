Kevin tekent bij Noah’s Ark en komt met nieuwe muziek

De afgelopen tijd waren er door heel Rotterdam mysterieuze posters te zien van een ‘Slowflowanimal’, de bijnaam van Kevin, en het Noah’s Ark logo. Hiermee werd al gehint naar de nieuwste signing van het label. Via deze video is het nieuws net officieel aangekondigd: Kevin maakt deel uit van de Noah’s Ark familie. In de video wordt hij op geheel toepasselijke wijze door Vincent ‘Jiggy Djé’ Patty met open armen ontvangen voor een echte Ark. Met Noah’s Ark gaat hij verder bouwen aan zijn eigen platenlabel Animal Stories. Ondertussen heeft Kevin niet stil gezeten en kondigt hij aan dat zijn fans snel nieuw werk kunnen verwachten.

“Ik heb veel nieuwe muziek kunnen maken in de afgelopen tijd en ben klaar om het te delen met iedereen.”

– Kevin

De nonchalante ras-artiest Kevin is allergisch voor snelle flows en staat bekend om introspectieve, meeslepende raps – geïnspireerd door de nacht en de straat – van de allerbovenste plank, waarmee hij in korte tijd werd gekroond tot 1 van de meest prominente gezichten van hiphopstad Rotterdam. Het grote publiek maakte in 2016 kennis met Kevin door de track ‘Op De Block’ met collega-rapper Emms. In datzelfde jaar bracht hij zijn debuut EP ‘Kleine Versnelling’ uit met onder andere de hitsingle ‘Waarom’ featuring Sevn Alias, die inmiddels een platina status heeft bereikt.

Binnen een mum van tijd groeide Kevin uit tot een enorm gewaardeerde artiest. In 2018 bracht hij zijn veelbelovende debuutalbum ‘Lente’ uit, die een platina status behaalde en onmiddellijk de nummer 1-positie pakte in de Album Top 100. Hierop stonden tracks als ‘Sunshine’ en ‘Beetje Moe’ (31+ miljoen streams) met Chivv en Lil Kleine. Zijn tweede album, genaamd ‘Vrij’, volgde een jaar later en kwam ook binnen op nummer 1.

In 2019 begon Kevin de samenwerking tussen Noah’s Ark en Animal Stories. De eerste release op Animal Stories, ‘Kilometers’ featuring Lijpe, behaalde al gauw een gouden status en zette de toon voor wat er in 2020 komen gaat. Een voorproefje hiervan gaf hij samen met Spanker en Jonna Fraser, waarmee hij binnen een uur de track ‘Villa’ maakte in een episode van de wekelijkse Spanker Sessions. Een ding is zeker: Kevin heeft grootse plannen dit jaar en we kunnen dan ook veel nieuwe muziek verwachten.