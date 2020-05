Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Aerosmith.

Aerosmith, bestaande uit Steven Tyler, Brad Whitford, Joe Perry en Tom Hamilton is opgericht in 1970. Het duurde 16 jaar eer de band een grote hit te pakken had met ‘Walk This Way’ (met Run DMC). Hierna bleven de hits komen met onder andere ‘Rag Doll’ (1988), ‘Love in an Elevator’ (1989), ‘Livin’ on the Edge’ (1993), ‘Cryin” (1993), ‘Dream on’ (1994) en ‘I Don’t Want to Miss a Thing’ (1998), hun grootste hit in Nederland. Tijdens het optreden dat Aerosmith gaf in Rio kwamen een groot deel van hun hits voorbij.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Aerosmith live @ Rock in Rio (2017).