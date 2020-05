18 mei, de verjaardag van Jack Johnson

Jack Johnson groeide op Hawaii waar zijn vader een beroemde surfer was. Toen Jack 5 jaar oud was, begon hij net als zijn vader met surfen en had hij blijkbaar het talent van zijn vader. Echter, toen Jack 17 jaar was, kreeg hij een surfongeluk, waarin hij zijn neus brak en meerdere verwondingen opliep. Hij moest het surfen opgeven en tijdens zijn revalidatie richtte Johnson zich steeds meer op de muziek.

In 2001 kwam zijn eerste solo-album uit: ‘Brushfire Fairytales’, maar deze werd niet een groot succes. ook de twee opvolgende albums vol “surfmuziek” kregen alleen wat lokale aandacht. In 2005 kwam de grote internationale doorbraak met het hit-album In ‘Between Dreams’. Het album was destijds in elke strandtent, hippe loungebar of buurtcafé te horen. Vreemd genoeg werden de singles ‘Sitting, Waiting, Wishing’ en ‘Good People’ geen grote successen.

Op 7 September 2013 stond Jack Johnson nog in een uitverkochte HMH met zijn From Here To Now To You tour, van zijn gelijknamige album en bewees hij nog steeds immens populair te zijn in ons land. Jack Johnson viert vandaag zijn 45e verjaardag.