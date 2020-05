17 mei, de verjaardag van Enya

Enya, geboren op 17 mei 1961 te Gweedore, County Donegal, Ierland viert vandaag haar 59e verjaardag. Enya, echte naam Eithne Ní Bhraonáin, is een Ierse zangeres, instrumentaliste en tekstschrijfster begon haar muzikale carrière in 1980 toen ze kort deel uitmaakte van haar familieband Clannad. Datzelfde jaar nog ging ze solo. Ze behaalde wereldwijd succes voor de muziek van de uit 1987 daterende Britse TV-serie The Celts. Kort daarop bracht ze haar tweede album uit, getiteld ‘Watermark’, het album dat ervoor zorgde dat ze nog meer internationaal succes boekte.

Enya, een van de meest succesvolle zangeressen van haar tijd

Gedurende de jaren ’90 en ’00 bleef de zangeres successen boeken, haar uit 2000 daterende album ‘A Day Without Rain’ ging tot op heden ruim 15 miljoen keer over de toonbank. In 2001 mocht ze tijdens de World Music Awards de prijs voor ‘world’s best-selling female award’ in ontvangst nemen. Wereldwijd verkocht Enya ruim 75 miljoen albums, daarmee is ze een van de meest succesvolle zangeressen van haar tijd. Voor haar werk won ze 4 Grammy’s en 1 Oscar.