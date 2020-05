AURORA als parel herboren dankzij de liefde op ‘Exist For Love’

AURORA bracht in 2019 haar album ‘A Different Kind Of Human – Step 2’ uit en in 2020 pakt ze meteen door met een optreden tijdens de Oscars én een gloednieuwe single. Op ‘Exist For Love’ bezingt de Noorse singer-songwriter met het dromerige stemgeluid de liefde. Iets wat ze nooit voor mogelijk had gehouden.

“I thought I didn’t have a love song within me, until one day a few years ago, when I realized what a heavenly thing love is. Yes, it makes us human, but it also makes us divine. Whatever you’re using that love for. Or who. The touch of it will leave a print in us. It may be newborn love, it might be grief. But still we dare to love. Again and again. And when we get to experience that love, I think we understand why we exist. We exist for love.”

De regie voor de clip deed AURORA volledig zelf, waarbij ze als een parel herboren wordt in een oester en tot leven wordt gewekt door de liefde. Met haar lichaamstaal verbeeldt ze hoe vrouwelijkheid in haar ontluikt en hoe ze verbinding zoekt met anderen. Helaas voor haar blijkt aan het eind van de clip dat een connectie maken met een toehorend publiek op het moment van de opname nog geen optie was.

Ze lanceerde de clip voor ‘Exist For Love’ met een livestream op YouTube, waarin ze lijkt te schrikken van de enorme toestroom van positieve reacties. Het nummer werd geschreven samen met componiste Isobel Waller-Bridge, waar AURORA enorm veel steun aan had tijdens het creatieproces: “Isobel understood and respected the spirit of the song. I’m very grateful to have her as another mother to the project.”