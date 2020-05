Leden van Metallica nemen ‘Blackened 2020’ op vanuit huis

Dan kan je nog zo’n rockgod zijn, maar ook voor de leden van Metallica is het momenteel een kwestie van duimen draaien. Toch weten ze zich, weliswaar op afstand van elkaar, nog steeds goed te vermaken. Met een online-verbinding heeft het viertal het nummer ‘Blackened 2020’ samen ingespeeld en vorige week uit het niets aangeboden op hun YouTube-kanaal.

Het is een remake van een van de liedjes van hun album ‘…And Justice For All’ uit 1988. ‘Blackened 2020’ was al op YouTube te zien en is nu ook in deze unieke versie uitgebracht op de verschillende streamingdiensten.

Voor de rest is het momenteel rustig rondom Metallica. De band bracht in juni 2019 nog een bezoekje aan Amsterdam, voor een optreden in de Johan Cruijff ArenA, waarbij ze zelfs nog een André Hazes cover speelden. Hun samenwerking met het San Francisco Symphony orkest in het najaar van 2019 leverde in bioscopen wereldwijd vertoningen op van ‘S&M2’. Hierbij gaf Metallica, in navolging van hun gezamenlijke optreden in 1999, twee concerten waarbij hun thrashmetal werd voorzien van de klanken van een klassiek orkest.