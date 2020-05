Vlaamse producer R.A.K remixed Ne-Yo

In tijden van lockdown pakken veel mensen hun extra tijd aan dingen op te pakken die al lang in hun hoofd zaten, maar nooit aan toekwamen. Oost-Vlaming R.A.K draait doorgaans voor duizenden mensen, maar in tijden van quarantaine pakte hij zijn tijd op voor nieuwe remixes. Beïnvloed door namen als Don Diablo, Basto, Double Pleasure, Chicane, mixte hij Ne-Yo’s ‘So Sink’.

Waar R.A.K op dit moment zijn tijd verdeelt tussen zijn shows op LionAfriqRadio, Pi-Nuts Radio en thuis blijven, blijkt dat de Gentenaar zijn kunsten niet verleerd is. Na mixen van David Zowie en Coolio’s ‘Gangsta’s Paradise’ lijkt de Vlaming weer helemaal in zijn element te zitten met remixes.

Het is te hopen dat de producer doorpakt en binnenkort met meer mixen komt, want R.A.K (geen afkorting; de letters komen van de voornamen van zijn kinderen) is met ‘So Sink’ duidelijjk op de juiste weg en het zal ons niet verbazen als we de mix na de lockdown in de clubs zullen horen.