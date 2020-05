16 mei, de verjaardag van Simon Keizer

Simon Nicolaas Keizer is, zoals misschien wel bekend, geboren in Volendam, vandaag precies 36 jaar geleden. Het hoeft verder geen uitleg dat hij in Nederland de gitaarloze van het hitduo Nick & Simon is. Toch is het allemaal begonnen op 11-jarige leeftijd met gitaar en het nummer ‘Still Searching’, een zelfgeschreven lied over zijn overleden vader. Nadat hij zelf in 2004 al in de voorrondes van Idols 2 werd uitgeschakeld, kreeg het duo twee jaar later eindelijk het succes met het nummer ‘Steeds Weer’. In 2009 won Simon Keizer het televisieprogramma ‘De Beste Zangers Van Nederland’ en zat hij twee jaar naast Nick in de jury van de eerste twee seizoenen van ‘The Voice Of Holland’

Met zijn jeugdvrienden Jan Smit, Kees Tol en Nick Schilder geven ze jaarlijks, onder de naam Magical Trio, een optreden op de jaarlijkse kermis in Volendam.