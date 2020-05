Gavin James brengt nieuwe single uit

Gavins James bracht gisteren zijn langverwachte nieuwe single uit, ‘Boxes’. De bijbehorende lyric video die ook vaverscheen, werd gemaakt door het team dat voor Childish Gambino ook de memorabele ‘Feels Like Summer’-clip maakte.

‘Boxes’ is een nummer over de hokjes waarin mensen elkaar proberen te plaatsen. Zelf zegt James over de boodschap van het nummer: “The message of the song is to not listen to anybody. Just listen to yourself and follow your dream.”

De Ierse singer-songwriter liet zich bij het schrijven van de lyrics onder andere inspireren door zijn eigen schooltijd: een periode waarin anderen altijd een mening over hem hadden en hij leerde hoe belangrijk het is om je daar niets van aan te trekken: “(…) for years I had people saying I couldn’t do anything, it was too hard to make it in music, I shouldn’t try.”

Gavin James scoorde in 2015 een hit met Magnetic Fields-cover ‘The Book Of Love’. Sindsdien is hij goed voor meer dan een miljard streams wereldwijd, werkte hij samen met grote namen als Ed Sheeran en trad hij op voor uitverkochte zalen over de hele wereld.

In 2017 boekte hij een bijzonder succes met het nummer ‘Nervous’, waarvan de Mark McCabe Remix ook in Nederland een hit werd. In Brazilië won hij met Nervous een publiek van maar liefst 100 miljoen mensen voor zich toen hij het nummer ten gehore bracht in de populaire ‘telenovela’ (soapserie) Pega Pega.

In Nederland was hij al te zien op Pinkpop, Paaspop en Lowlands. Ook stond hij twee keer in AFAS Live. Zijn optreden op Vestrock dat voor deze zomer gepland stond, is opgeschoven naar volgend jaar.